Тюмень, , 06:21 — REGNUM В Тюменской области киберспорту относятся, как к бизнесу, и оказывают финансовую господдержку. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова.

В регионе активно развивается киберспорт — соревнования по компьютерным играм. По словам директора компании «Центральная киберарена» Андрея Михальченко, киберспорт сейчас в числе самых быстрорастущих бизнесов. В Тюмени сейчас действуют около тридцати компьютерных клубов в данном направлении. Туда приходят киберспортсмены не только играть, но и учиться. Формируется тренерский состав, команды. Тренировки проходят бесплатно, во время турниров здесь организуют открытые трансляции.

В Тюменской области участники сферы киберспорта могут рассчитывать на финансовую господдержку. Им могут возместить часть финансов, вложенных в оборудование. Компьютеры можно купить в лизинг.

«Для этого нужно прийти в департамент и вернуть первый взнос. Практически все формы поддержки для этого направления доступны, можно взять займ, микрозайм», — сообщил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

К примеру, компании «Центральная киберарена» одобрили сумму почти в 4,5 млн рублей.

«Если мы говорим о финансовых моментах, то 35% с крупных выигрышей, например, 600 тысяч рублей будет пополнять бюджет области», — пояснил event-менеджер компании «Центральная киберарена» Андрей Сметанин.