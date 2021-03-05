Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Гватемалы Алехандро Джамматтеи по вопросам нелегальной миграции, сообщает агентство Reuters.

В частности, обсуждался вопрос снижения числа нелегальных мигрантов из Гватемалы. Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с коррупцией и с контрабандой наркотиков.

«Мы поговорили о важности усиления стратегического партнерства для улучшения жизни в Гватемале, борьбы с наркотрафиком, коррупцией и снижения нелегальной миграции», — отметил Джамматтеи.

Подробности беседы президент Гватемалы не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта губернатор американского штата Техас Грег Эббот обвинил администрацию президента США Джо Байдена в безрассудной политике по отношению к нелегальным мигрантам. В частности, глава региона обвинил Белый дом в приеме нелегалов из Мексики, которые распространяют коронавирусную инфекцию.