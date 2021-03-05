Новосибирск, , 06:14 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил городским службам совместно с организациями и предприятиями своевременно убрать снег, в том числе с кровель крыш. В городе в ближайшее время ожидаются потепление до 0 °C и порывистый ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ввиду потепления и возможных осадков администрациям районов поручено усилить контроль за жилищными организациями, которые должны обратить особое внимание на состояние крыш, принять все меры по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций, по мере необходимости усилить выход дворников и техники для уборки придомовых территорий», — уточнили в мэрии муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 5 по 7 марта ожидаются снег, метель, температура воздуха повысится до 0 °C.

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