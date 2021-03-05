Новосибирск, , 06:07 — REGNUM В Новосибирской области около 550 тысяч женщин получают пенсионные выплаты по линии Пенсионного фонда России. Об этом и сообщили в региональном отделении ПФР.

«Как показывает статистика, из 824 тысяч получателей всех видов пенсии по линии ПФР в Новосибирской области две трети являются представительницами прекрасного пола. Самая старшая пенсионерка проживает в Октябрьском районе Новосибирска. Ей на сегодняшний день уже 109 лет», — рассказали в новосибирском отделении ПФР.

Уточняется, что из 550 тысяч жительниц региона 2780 женщин 8 марта отметят двойной праздник — их день рождения выпадает на Международный женский день.