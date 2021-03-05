Токио, , 06:23 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись 5 марта падением котировок на фоне продолжающегося третий день спада на американском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Nikkei в ходе торгов понизился на 580 пунктов, до уровня в 28 347,35 пункта, потеряв более 2%. Более широкий индекс TOPIX понизился до 1861,61 — на 1,23%.

Напомним, что основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 4 марта продолжили снижение на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о намерении сохранить инфляцию на уровне около 2% (притом что она может и превышать это значение) до полного восстановления в стране рынка труда.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Гонконгской фондовой бирже при открытии 5 марта показали снижение котировок акций, следующих за спадом на фондовом рынке США.

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