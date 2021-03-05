Кемерово, , 06:01 — REGNUM Арбитражный суд Кемеровской области признал обоснованным банкротный иск к ООО «Шахта «Бутовская», которое входит в дивизион холдинга «Кокс». В отношении угледобытчика был введен первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится 16 августа 2021 года. Решение, вынесенное по иску компании «СибТур», ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим шахты назначили Максима Черешко — участника саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Альянс». Требования ООО «СибТур» в размере 740,5 тыс. рублей включили в третью очередь реестра. Также отдельно в нём была учтена сумма неустойки — более 337 тыс. рублей.

Напомним, «Сибтур» получил право требования долга в рамках правопреемства.