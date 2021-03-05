Кемерово, 5 марта, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Кемеровской области признал обоснованным банкротный иск к ООО «Шахта «Бутовская», которое входит в дивизион холдинга «Кокс». В отношении угледобытчика был введен первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 16 августа 2021 года. Решение, вынесенное по иску компании «СибТур», ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Kemerovo.arbitr.ru Арбитражный суд Кемеровской области

Временным управляющим шахты назначили Максима Черешко — участника саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Альянс». Требования ООО «СибТур» в размере 740,5 тыс. рублей включили в третью очередь реестра. Также отдельно в нём была учтена сумма неустойки — более 337 тыс. рублей.

Напомним, «Сибтур» получил право требования долга в рамках правопреемства.