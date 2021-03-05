Тюмень, , 05:58 — REGNUM Житель тюменского села Луговое получил государственную финансовую поддержку на развитие своего проекта — коворкинга для самозанятых. Об этом сообщает Деловой портал правительства Тюменской области.

Напомним, с конца 2020 года поддержка национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» распространена и на самозанятых граждан.

Константин Чирков, являясь самозанятым, на первом этаже своего дома уже организовал пространство для дополнительного образования и досуга — кружков робототехники, программирования, скорочтения, ментальной арифметики, фитнеса. йоги, преподавания английского языка, рисования. Но первого этажа его большого дома оказалось мало. Родилась идея построить в луговом отдельный коворкинг для самозанятых «Дом у леса». Микрозайм в размере 450 тысяч рублей под 4,25% годовых предоставлен ему в рамках нацпроекта. На эти деньги Константин планирует достроить на своем участке ещё один дом — под пространство для самозанятых.

Константин Чирков уверен, что его затея окупится, так как под Тюменью активно застраиваются территории сельских поселений. В 2020 году, из-за пандемии и ограничений, многие горожане приняли решение переехать за город. Значительная часть из них — молодые семьи с детьми, которые желают проводить досуг и получать образование не хуже, чем в Тюмени, но рядом со своими коттеджами.