Киев, , 05:57 — REGNUM По меньшей мере 126 человек пожаловались с начала массовой вакцинации на Украине на побочные эффекты после введения индийской вакцины от коронавирусной инфекции Covishield. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Радуцкий 4 марта на своей странице в Facebook.

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Это количество составляет около процента от всех привитых в стране. Один из пациентов с тяжелым осложнением от препарата находится в больнице.

При этом Радуцкий считает, что использование указанной вакцины безопасно. Депутат также выразил негодование по поводу медленных темпов вакцинации на Украине. По его словам, вместо обещанных 500 мобильных бригад для вакцинации задействована только десятая часть от указанного количества.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что он и украинский президент Владимир Зеленский планируют привиться вакциной Covishield.

Об этом: Президент Украины может привиться от COVID-19 индийской вакциной — минздрав