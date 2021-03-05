Биробиджан, 5 марта 2021, 05:56 — REGNUM Движение пассажирского автотранспорта на участке дороги Чита-Хабаровск временно приостановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской автономной области.
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Начальник ГИБДД УМВД России по ЕАО принял решение закрыть участок дороги для движения пассажирского транспорта из-за погодных условий и плохой видимости. В регионе действует снежный циклон.
Пассажирские перевозки приостановлены по направлениям Хабаровск — Биробиджан — Благовещенск с 9 утра 5 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, холодная зима 2020−2021 годов не отрицает самого факта глобального потепления климата. Об этом 4 марта сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.