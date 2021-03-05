Токио, , 05:59 — REGNUM США планируют для противодействия активности Китая в регионе развернуть ракеты на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом 5 сообщает газета Nikkei.

Материал издания основывается на документе о финансировании, направленном командованием группировки вооружённых сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, в соответствии с которым на эти цели планируется в течение шести лет выделить бюджет в размере $27,3 млрд.

Отмечается, что размещение американских ракет на многочисленных островах в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей позволит США в случае атаки со стороны Китая сохранить оборонный потенциал своих войск в регионе. Пентагон намерен разместить на островах ракеты класса «земля — корабль» (дальностью до 200 км) и в настоящее время изучает вариант развёртывания ракет средней дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китаю не следует применять силу в водах Южно-Китайского моря для «запугивания соседей».

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