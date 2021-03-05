Петропавловск-Камчатский, , 05:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на территории Кроноцкого заповедника в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Подземный толчок произошёл в точке с координатами 54°38 северной широты, 160°29 восточной долготы, на глубине 140 километров», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что эпицентр сейсмособытия располагался в 104 километрах к востоку от села Далиновка. Жители региона подземных толчков не ощутили. Обращений в экстренные службы от проживающих на территории Камчатки также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 180 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Пострадавших и повреждений зафиксировано не было.

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