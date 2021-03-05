Новосибирск, , 05:46 — REGNUM Выставочный центр Сибирского отделения Российской академии наук начал Год науки и технологий со знаменательного события — с обновления интерфейса своего сайта. Этого в Центре ждали довольно давно, рассказала директор учреждения Екатерина Годунова.

«Теперь сайт соответствует современным требованиям, — уточнила Годунова. — Но главное, он соответствует одной из миссий Сибирского отделения — активной популяризации науки».

Директор центра подчеркнула, что условия затянувшейся пандемии способствуют развитию онлайн-коммуникаций, и «сайт может стать хорошим подспорьем, например, для учителей, предлагая короткометражные видеоролики и видеолекции на темы разработок научно-исследовательских институтов Сибири».

Сайт рассчитан на размещение в будущем виртуальной выставки «Наука Сибири». Работа над выставкой начнётся в текущем году.