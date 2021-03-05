Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Ни одна страна в мире не обладает правом учить жить другую, и это касается Соединённых Штатов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления в дискуссионном клубе «Космос-клаб». Об этом сообщили 4 марта на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

Посол отметил, что особенно неуместными выглядят заявления из США по поводу ситуации с правами человека в России.

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — сказал Антонов.

С другой стороны, по мнению российского дипломата, в последнее время наблюдается положительный сдвиг в вопросе восстановления диалога РФ и США по стратегической стабильности.

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