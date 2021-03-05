Советский, Югра, , 05:29 — REGNUM В Югре бизнесмен из Советского района подозревается в хищении полумиллиона бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По данным следствия, 39-летний предприниматель с апреля по декабрь 2019 года получил деньги за временное трудоустройство граждан в рамках реализации государственной программы округа «Поддержка занятости населения» в размере более 500 тыс. рублей.

В ходе проверки выяснилось. что предприниматель представил в Советский центр занятости населения заведомо ложные сведения о якобы устройстве к себе на работу нескольких человек, получив за это возмещение от государства.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Одна из санкций данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.