Гонконг, Китай, , 05:36 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже при открытии 5 марта показали снижение котировок акций, следующих за спадом на фондовом рынке США. По данным площадки, индекс Hang Seng упал на 569 пунктов (1,95%), до значения 28 667.

В частности, акции компании Techtronic Industries, являющейся крупным производителем электрооборудования, упали на 7,41%. А котирующейся в Гонконге российской компании «Русал» — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 4 марта продолжили снижение на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о намерении сохранить инфляцию на уровне около 2% (притом что она может и превышать это значение) до полного восстановления в стране рынка труда.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит падают третий день подряд