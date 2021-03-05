Благовещенск, , 05:22 — REGNUM В Приамурье в городе Свободный с августа 2019 года ведётся строительство школы на 528 мест. Пандемия коронавируса повлияла на сроки стройки, но объект обещают сдать в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: Костромские чиновники будут судиться с подрядчиком, построившим школу

В настоящее время на объекте ведётся устройство кирпичной кладки наружных стен второго этажа, демонтаж опалубки лестницы, установка опалубки и армирование армопояса.

На стройке установлено видеонаблюдение — процесс возведения школы можно контролировать в онлайн-режиме.

«Большая школа сейчас возводится в Благовещенске, вскоре стартует стройка в Экимчане. Планируем новую школу построить и в Белогорске», — рассказал при посещении стройки школы в Свободном губернатор Приамурья Василий Орлов.

Здание нового корпуса гимназии №9 возводится в Приамурье по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». В школе будут учебные классы, спортзал, актовый зал, пищеблок, административные и хозяйственные помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация города Костромы намерена подать в суд на подрядчика, строившего здание нового корпуса 33 гимназии в областном центре.