Пекин, , 05:20 — REGNUM Китай будет решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства в дела Гонконга и Макао. Об этом говорится в докладе о работе правительства с 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Также китайские власти пообещали принимать необходимые меры для подавления любой сепаратистской деятельности, включая деятельность Тайваня.

«Сохранять высокую степень бдительности и решительно подавлять любую сепаратистскую деятельность, связанную с так называемой независимостью Тайваня», — отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты South China Morning Post сообщили о возможном переносе выборов в Законодательный совет Гонконга на еще один год. По их словам, Пекин намерен провести серьезное реформирование избирательной системы автономии. В связи с этим реформы повлекут перенос выборов на сентябрь 2022 года.