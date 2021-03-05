Пекин, , 05:20 — REGNUM Недавнее исследование, проведённое газетой China Youth Daily, показало, что 30% молодых китайцев подрабатывают помимо основной работы и более 61% планируют подрабатывать, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Из 1945 опрошенных молодых людей возрастом от 18 до 35 лет, 58% связывают наличие дополнительной работы с привлекательностью новых отраслей и профессий, в то время как 56% предпочитают подрабатывать из-за недостатка денежных средств, сообщает газета.

Согласно опросу, наиболее популярные варианты дополнительного заработка включают онлайн-бизнес, частичную занятость шоферами, ведение бухгалтерской отчетности и блогов, консультирование и репетиторство.

Более 60% опрошенных заявили, что подработка может обогатить их жизнь, удовлетворить их личные интересы и потребности в развитии или увеличить их доход, в то время как 54% из них считают, что это поможет им реализовать свои мечты.

Отвечая на вопрос о влиянии подработок, 48% респондентов заявили, что считают ее положительным фактором, в то время как 18% говорят, что это скорее отрицательный фактор, ссылаясь на возможные негативные последствия для их повседневной работы.

Более 70% респондентов считают, что для лучшего карьерного роста следует заниматься подработками, не затрагивая их постоянную работу, в то время как 57% предлагают не начинать побочный бизнес, пока не будет найден то, что подходит им лучше всего.