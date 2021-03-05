Москва, , 05:23 — REGNUM В пятницу, 5 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, сильная гололедица. Температура воздуха — −3… −1. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 6 марта в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Температура воздуха — −11… −9 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −5… −0 °C днём и −13… −8 °C, местами до −15… −18 °C, ночью.

В субботу, 6 марта, днём в столице ожидается −4… −2 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. По области −6… −1 °C. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C, облачно, снег, метель, местами снежные заносы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, в марте в Москву пусть и не на долго, но вернётся зимняя погода.

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