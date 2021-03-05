Пекин, , 05:09 — REGNUM Годовая добыча угля в Китае не превысит 4,1 млрд тонн к концу 14-й Пятилетки (2021−2025) после того, как она выросла на 1,4% в годовом исчислении до 3,9 млрд тонн в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Китайской национальной угольной ассоциации, количество угольных шахт в стране сократится до почти 4000 к концу 2025 году с 4700 в конец 2020 года. Около 1000 шахт из общего числа будут оборудованы технологиями «умной добычи», говорится в докладе ассоциации.

Годовое потребление угля в стране сохранится на уровне 4,2 млрд тонн к концу 2025 года. Слияния и поглощения будут поощряться на фоне усилий по ликвидации отсталых мощностей добычи угля в ближайшие пять лет. Будет создано 10 сверхбольших угольных предприятий, каждое из которых будет добывать 100 млн тонн в год.

В последние пять лет угольный сектор Китая борется с избыточными мощностями. К концу прошлого года было закрыто около 5500 угольных шахт и ликвидировано около 1 млрд тонн годовых мощней добычи угля.

С другой стороны, Китай построил около 1200 крупных и современных угольных шахт, годовой производительностью свыше 1,2 млн тонн каждая, что составляет около 80% от общего объема добычи угля в стране, говорится в докладе.