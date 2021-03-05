Москва, , 05:09 — REGNUM Немецкое правительство и бизнес проходят своеобразную проверку на прочность, когда противостоят американским санкциям в отношении проекта «Северный поток — 2», написал 4 марта председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

По мнению сенатора, речь идёт о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Отказ от реализации проекта опасен для Берлина потому, что в этом случае будет существенно подорван авторитет «ведущей страны Европы».

«Уступи она Вашингтону в споре о «Северном потоке — 2», и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает», — объяснил Пушков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня в Германии ищут пути, которые позволят «положить конец изнурительным спорам» по поводу газопровода «Северный поток — 2» и прийти к компромиссу в этом вопросе.

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