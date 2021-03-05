Веллингтон, , 05:07 — REGNUM Жители острова Северный в Новой Зеландии, ранее эвакуированные из-за угрозы цунами в Тихом океане, могут вернуться в свои дома, поскольку уровень опасности возникновения больших волн был понижен. Об этом 5 марта сообщается на сайте национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны.

Ведомство ссылается на отчет Новозеландского королевского научно-исследовательского института. При этом власти все еще призывают население избегать пребывания в прибрежной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, после землетрясения магнитудой 8,0, произошедшего 4 марта недалеко от Кермадекского архипелага в Новой Зеландии, власти ряда стран региона объявили угрозу возникновения цунами. Эвакуация населения прошла в Новой Зеландии, Новой Каледонии, Тонге и Вануату.

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