Новосибирск, , 05:07 — REGNUM Новосибирцы активно обсуждают в социальных сетях видео, на котором видно и слышно, как кортеж с машинами ГИБДД не дал пешеходам перейти дорогу на разрешительный сигнал светофора. Видео вечером накануне, 4 марта, опубликовала Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Кортеж с автомобилями ГИБДД в сопровождении не позволил пешеходам перейти Вокзальную магистраль на зелёный сигнал светофора. Женщины уже собирались было преодолеть дорогу в соответствии с правилами дорожного движения, но были остановлены через громкую связь инспекторами», — говорится в посте.

«Ну конечно же… прочь с пешеходного перехода, холопы… барина везут… ведь для него же чистили проезжую часть!!!», — выразил недовольство подписчик Артём.

В то же время другой подписчик Александр Б. пояснил, что «это именно так и должно работать, никто не будет разрывать охрану с клиентом».

«Вообще кортежа и охраны могло и не быть, как это есть во многих странах», — высказала своё мнение Елена Е.

Многие из подписчиков посоветовали тем, кого возмутила эта ситуация, пойти учить правила дорожного движения, так же как и пешеходам на видео.

«В чём новость? Считаю в том, что есть настолько безграмотные пешеходы, что готовы в колонну автомобилей вклиниться. Так нельзя делать. Несколько секунд, минуту подождать можно и нужно. Под авто пожарных, скорой никто же не думает шагать, верно?» — отметила Татьяна З.

Всего же под постом собралось более 600 комментариев.

При этом, по данным «Тайги. инфо», попавший кортеж не связан с приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который прилетел в Новосибирск 4 марта.

«Появилась информация о визите главы Росгвардии Виктора Золотова в Новосибирск. Именно он, по словам источника, и ехал в кортеже», — пишет СМИ.

Отметим, что на видео слышно: «Пешеходы, стоим на месте, колонна идёт! Пять секунд, пройдёте».