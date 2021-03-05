Новосибирск, , 05:03 — REGNUM Появившаяся в некоторых СМИ информация о масштабных ограничениях дорожного движения в связи с рабочей поездкой председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирск не соответсвует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не поддерживаем введение искусственных ограничений, как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов, поэтому в процессе организации рабочих поездок Председателя Правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер», — пояснил Беляков.

Как сообщалось ранее, Михаил Мишустин в ходе работы в Новосибирске собирается посетить Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

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