Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 марта подтвердила приверженность США поддержанию безопасности Израиля. Об этом сообщает пресс-служба вице-президента.

Как отмечается в распространённом заявлении, Харрис «подчеркнула приверженность администрации партнёрству США и Израиля» и «акцентировала внимание на твёрдой приверженности Соединённых Штатов безопасности Израиля». Также она поддержала договорённости между Израилем и рядом арабских стран о нормализации отношений и отметила важность «продвижения мира, безопасности и процветания как для израильтян, так и для палестинцев».

В сообщении пресс-службы также говорится о намерении сторон продолжать тесное сотрудничество и партнёрство по вопросам региональной безопасности, включая иранскую ядерную программу. А также развивать научное сотрудничество и совместные усилия по сдерживанию пандемии.

Отмечается, что Харрис и Нетаньяху заявили о солидарном несогласии с недавним решением Международного уголовного суда (МУС) начать расследование преступлений Израиля по запросу Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США разочарован решением прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать полноценное расследование преступлений Израиля по запросу Палестины.

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