Пекин, , 05:02 — REGNUM Третий представитель «драконьей» серии китайских коммерческих ракет-носителей Smart Dragon-3 (SD-3) совершит свой первый полет в 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

Четырехступенчатая твёрдотопливная ракета SD-3 станет крупнейшей в серии с наибольшей полезной нагрузкой, сообщили в Китайской академии технологий ракет-носителей.

Максимальный диаметр ракеты составит 2,64 метра при подъемном весе 140 тонн. Ракета сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 1,5 тонн полезного груза.

Чтобы удовлетворить потребности крупномасштабных коммерческих запусков, ракета будет способна выводить на орбиту более 20 спутников в рамках одной миссии, в то время как стоимость составляет запуска составит всего $10 тыс. за килограмм, что делает ее конкурентоспособной на рынке.

Создатель ракеты отметил, что SD-3 была разработана как для наземных, так и для морских запусков. Китайские ракеты серии Dragon были запущены в 2019 году для коммерческого рынка космических запусков. Ракета первого поколения SD — 1 совершила свой первый полет в августе 2019 года, а в этом году планируется провести два-три пуска.