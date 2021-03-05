Макаров, Сахалинская область, , 04:59 — REGNUM Электрический столб загорелся в Сахалинской области в ночь на 5 марта, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в районе улицы Шахтерской в городе Макарове. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала о возгорании. К моменту их прибытия столб уже горел открытым пламенем. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 марта в селе Озерское на Сахалине загорелся гараж. Огнем была охвачена площадь 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.