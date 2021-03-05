Пекин, , 04:58 — REGNUM Китайские власти рассчитывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) в этом году вырастет более чем на 6%. Такой прогноз содержится в докладе, опубликованном 5 марта на Четвёртой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

«На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит более 6%», — говорится в документе.

Развитие экономики Китая в последние годы было внушительным: рост сохранялся на уровне 6%-7% в год, однако его темпы постепенно замедлялись. В 2020 году на фоне развития пандемии коронавируса в мире Китай продемонстрировал рост на уровне 2,3%. Объем ВВП превысил 101,59 трлн юаней (около $15,66 трлн по курсу на момент публикации данных).

Таким образом, в Пекине рассчитывают, что показатели роста вернутся к докризисному уровню.

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