Благовещенск, , 04:57 — REGNUM Жители Приамурья должны за жилищно-коммунальные услуги 3,38 млрд рублей. При этом уже просроченная задолженность составляет 2,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Снижение платежной дисциплины амурчан произошло в связи с формированием базы данных по начислению за услугу отопления ДГК при передаче лицевых счетов с большим объёмом исходных данных показателей тепловой энергии по населению Благовещенска», — уточнили в министерстве ЖКХ Приамурья.

В области с должниками за ЖКУ активно работают судебные приставы исполнители, которые проводят выездные рейды для взыскания долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Горно-Алтайска задолжали около 60 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги. Неплатежи по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли в полтора раза.