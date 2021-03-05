Пекин, , 04:57 — REGNUM Цены на большинство капитальных товаров в Китае были повышены в конце февраля относительно середины месяца, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Из 50 основных капитальных товаров, цены на которые отслеживаются властями Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, цены на 32 позиции выросли. Еще 12 позиций потеряли в цене, в то время как цены на шесть позиций остались неизменными, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Цены на свинину просели на 8,4% за указанный период. Цены капитальных товаров в Китае замеряются раз в 10 дней и базируются на исследовании почти 2000 оптовых продавцов и дистрибьютеров в 31 регионе страны.