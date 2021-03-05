Гонконг, Китай, , 04:52 — REGNUM Выборы в Законодательный совет Гонконга, ранее отложенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, могут отложить еще на один год, утверждает газета South China Morning Post.

Издание утверждает, что Пекин планирует реформировать избирательную систему автономии. В частности, власти КНР рассматривают возможность увеличения числа депутатов в совете до 90 человек. Это, вероятно, вызовет расширение состава коллегии выборщиков с 1200 до 1500 человек.

Источники отмечают, что реформа избирательной системы Гонконга неизбежно вызовет перенос выборов. Сами выборы планировались еще на сентябрь 2020 года, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии. Теперь выборы могут отсрочить еще на один год — до сентября 2020 года — из-за реформы.