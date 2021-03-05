Афины , , 04:59 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2219 новых случаев заражения коронавирусом, из них 21 был выявлен на пунктах пограничного контроля. Это стало новым антирекордом для страны. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 4 марта. Сутками ранее в стране было выявлено 2702 новых случая.

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Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии в Греции составили в общей сложности 199 496. В общей сложности в стране на ИВЛ находятся 449 пациентов, из этого числа 69,9% — мужчины. Средний возраст всех пациентов отделения интенсивной терапии составляет 68 лет. 84,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

С начала пандемии 1389 пациентов уже покинули реанимационное отделение. За последние сутки в Греции от COVID-19 умерли 35 человек. Всего от последствий COVID-19 скончались 6632 жителя Греческой республики. Из них 95,7% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране введены ограничения: с 4 по 16 марта жители могут посещать только те банки, супермаркеты и другие магазины, которые находятся в районах их проживания. Для этого власти решили установить запрет на пользование автомобилями.

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