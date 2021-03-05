Киев, , 04:48 — REGNUM Предложение из Словакии обменять Закарпатскую область Украины на российскую вакцину от коронавируса испугало бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Свой комментарий на эту тему он опубликовал 4 марта в социальной сети Facebook.

«Если наша реакция (Киева — ред.) ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом», — написал он.

По мнению Климкина, слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича, прозвучавшие как шутка, на самом деле отражает настроение «в некоторых головах» украинских деятелей. Кроме того, существуют опасные факторы того, что Закарпатье станет независимым регионом — клановость местных элит, контрабанда и российское влияние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил, что пообещал России Закарпатскую область за вакцину «Спутник V».

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