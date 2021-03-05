Тирана, , 08:06 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 4 марта вновь заявил о том, что массовая вакцинация от коронавируса начнется уже этой весной и принесет значительные эффекты.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик обещает, что вакцинация подрежет под корень цепочку заражений, что позволит существенно улучшить эпидемиологическую обстановку.

В настоящее время, тем не менее, распространение коронавируса в стране по-прежнему происходит весьма быстрыми темпами, при этом поставщики задерживают поставки вакцин.

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