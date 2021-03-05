Тирана, 5 марта 2021, 06:24 — REGNUM Экологи выступили с требованием о прекращении работы ГЭС на горе Шарр. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lаpsi 4 марта.
3 марта министерство окружающей среды объявило гору Шарр национальным парком и запретило строительство там новых ГЭС, однако ученые считают продолжение работы уже существующих установок угрозой защищенных зон.
Напомним, почти вся вырабатываемая в Албании электроэнергии добывается на ГЭС. Правительство Албании 4 марта одобрило строительство еще одной крупной ГЭС Скавица на реке Дрин.
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