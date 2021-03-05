Якутск, , 04:43 — REGNUM В Якутске 4 марта прошли публичные слушания по проекту строительства полигона размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

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Размещение полигона планируется на участке Вилюйского тракта 27 км, который признан оптимальным по результатам инженерных изысканий, а также соответствует требованиям шестой подзоны аэропортов Магана и Якутска.

Полигон ТКО предназначен для размещения и обезвреживания отходов. Проектная мощность объекта — 125 000 тонн отходов в год. Полигон планируется ввести двумя этапами.

Первый этап планируется ввести до конца 2022 года, но власти Якутии намерены ускорить сроки рекультивации действующей свалки.

Новый полигон будет оснащен дренажной системой сбора и отвода фильтрационных вод в виде водоотводных канав по всему периметру участка. В качестве защитных экранов будет выступать гидроизолирующий слой из бентонитовых матов и комбинация природных и искусственных материалов. Проектом предусмотрено строительство собственных очистных сооружений на полигоне.

Финансирование строительства будет производиться за счет кредитных средств с последующим возмещением из средств казны республики. Госгарантия обеспечит сдерживание роста тарифа для населения.

По итогам слушаний общественники поддержали проект полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов рассчитывает, что ФАС, Счетная палата и прокуратура проверят обоснованность скачков в тарифах на вывоз коммунальных отходов.