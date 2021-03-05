Тирана, , 06:23 — REGNUM Правительство Албании 4 марта одобрило строительство новой ГЭС Скавица на реке Дрин.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно законопроекту, которому еще предстоит пройти рассмотрение в парламенте, строительством объекта будет заниматься компания Bechtel.

3 октября прошлого года США и Албания подписали соглашение о финансировании строительства данной ГЭС.

Албания — одна из немногих стран региона, способная самостоятельно обеспечить себя энергоресурсами. При этом на ГЭС приходится почти 100% добываемой в стране электроэнергии.

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