Кемерово, , 04:34 — REGNUM В Кемеровской области расторгнут договор с подрядчиком, выполнявшим ремонт в школе посёлка Старопестерево Беловского района. Сделано это, как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, по поручению губернатора Сергея Цивилёва.

В областной администрации уточнили, что школа ремонтируется по программе «Моя новая школа» с июня 2020 года. Однако качество и сроки работ оказались неудовлетворительными — ремонт должны были закончить ещё в 2020 году, но сроки срывались под разными предлогами.

«В итоге выяснилось, что строительно-монтажные работы выполнены только на 60%, а при их проведении допускались нарушения. Мы не можем продолжать сотрудничество с таким подрядчиком, потому что речь идёт о самом важном — безопасности и комфорте детей. Заканчивать строительство школы в Старопестерево будет другая организация», — прокомментировал ситуацию губернатор.

Нового подрядчика выберут посредством аукциона. Сроки сдачи объекта будут вынужденно перенесены.