Тирана, , 05:59 — REGNUM Албанские СМИ 4 марта получили доступ к заключенному за дня до этого межправительственному соглашению о сотрудничестве в сфере образования между Албанией и Турцией.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, соглашение предполагает пересмотр истории Албании — очевидно, периода пребывания населенных албанцами земель в составе Османской империи.

Также отныне албанские школьники получат возможность выбрать изучение турецкого языка в качестве иностранного. Албанская сторона берет на себя обязательство поощрять изучение культуры, литературы и истории Турции в школах. Аналогичная программа, правда, меньших масштабов, будет запущена в Турции для албанского языка.

Соглашение предполагает студенческие и школьные обмены, а также обмен преподавательским персоналом.

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