Приштина, , 05:23 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу между Приштиной и Белградом и другим региональным вопросам на Западных Балканах Мирослав Лайчак 4 марта заявил, что он ожидает, что первая встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером победившей на выборах в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбином Курти произойдет уже этой весной.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат подчеркнул, что обе стороны стремятся к диалогу и достигли «абсолютного взаимопонимания» в осознании того факта, что альтернативы диалогу нет.

По словам Лайчака, формат диалога между Косово и Сербией не изменится — косовских албанцев по-прежнему будет представлять премьер-министр, которым, по всей видимости, в ближайшее время станет Курти.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что единственным требованием Брюсселя к сторонам-участницам диалога является выполнение заключенных договоренностей.

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