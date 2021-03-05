Берлин, , 05:35 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 4 марта заявил, что приход к власти в США новой администрации предлагает возможность для нахождения решения проблемы Косово в виде окончательного соглашения, что приведет к прогрессу и в экономической сфере.

Как сообщает сербское новостное агентство Tanjug, заявление было сделано Маасом после встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем в Берлине.

Немецкий дипломат подчеркнул, что Берлин последовательно выступает против изменения границы между Косово и Сербией и призывает новое правительство Косово интенсивно заниматься разрешением оставшихся противоречий в отношениях между Белградом и Приштиной.

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