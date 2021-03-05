Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 398 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 381 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что на протяжении четырех дней в стране снижается заболеваемость COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 91 638. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1627 человек.

Отмечается, что уже 225 853 человека в Южной Корее прошли вакцинацию. Из них 221 944 получили препарат от AstraZeneca, еще 3909 привились вакциной от Pfizer.