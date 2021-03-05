Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Воспаления и высыпания на коже может вызывать использование вакцины от коронавирусной инфекции, созданной американской компанией Moderna. Об этом 4 марта написал журнал New England Journal of Medicine со ссылкой на результаты исследования ученых из США.

Отмечается, что такая реакция проявляется обычно на восьмой день после первой инъекции, а иногда более чем через десять суток с момента введения препарата. В ходе своей работы исследователи выявили 12 подобных случаев.

Во всех из них высыпания проявлялись рядом с местом укола. В статье также представлены фотографии пораженных участков кожи. Несмотря на указанные проблемы пациентов убедили сделать вторую прививку для полной вакцинации.

После второй дозы побочная реакция на коже повторилась с той же силой у троих пациентов и еще в трех случаях проявился более слабый эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября специалисты Американской медицинской ассоциации назвали ряд побочных эффектов, которыми обладают вакцины от COVID-19, созданные фармкоманиями Moderna и Pfizer. В их число вошли: усталость, боль в очаге инфекции, мышечные, суставные и головные боли, а также сильная лихорадка.

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