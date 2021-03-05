Донецк, , 04:18 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) направила в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ запрос с целью фиксации применения вооружёнными силами Украины реактивных систем залпового огня. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.

В обращении отмечается, что артиллерийский удар с применением запрещённого типа вооружений был нанесён по жилому кварталу на севере Донецка впервые с 16 мая 2018 года.

«Надеемся, Миссия не оставит данный факт без внимания и изыщет ресурсы для выполнения своей первостепенной задачи», — говорится в запросе.

В МИД ДНР добавили, что в результате взрыва ракеты сильно пострадал многоквартирный жилой дом, жертв среди жильцов удалось избежать.

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