Новосибирск, , 04:18 — REGNUM В Новосибирск на неделе с23 февраля по 1 марта наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 - на 0,2%. Цены на дизельное топливо не менялись. Такие данные приводит Новосибирскстат.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 42,6 до 43,7 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,55 до 46,9, марки АИ-98 — от 51 до 54,45, дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточнил, что на соответствующей неделе 2020 года цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в городе оставались без изменения.