Хабаровск, , 04:17 — REGNUM В столице Хабаровского края врио губернатора Михаил Дегтярёв провёл торжественный прием накануне Международного женского дня, где были подведены итоги краевого конкурса «Женщина года», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Это замечательная возможность в суете будничных дней сказать вам слова благодарности и глубокой признательности за то, что вы — источник всех наших свершений и побед. Своим трудом и талантом вы добились успеха, завоевали авторитет и очень многое делаете для процветания края», — обратился к женщинам Михаил Дегтярёв.

Победительницей конкурса «Женщина года» признана социальный педагог из Амурска Ольга Мельничук — мама троих детей, человек с активной гражданской позицией, председатель районного родительского совета, организатор конкурсов «Семья года» и «Папа года».

Среди награжденных почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами врио губернатора стали педагоги, врачи, ученые, заводские мастера, предприниматели, энергетики, общественные активисты со всех концов Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске сотрудниц городской клинической больницы имени Кабанова поздравили с наступающим 8 Марта.