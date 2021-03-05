Тегеран, , 08:52 — REGNUM 4 марта глава Горнорудной, промышленной и торговой организации иранской провинции Голестан высоко оценил культурное сходство между Ираном и Узбекистаном, заявив о подготовке почвы для расширения экономических и дипломатических отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава Организации горнодобывающей промышленности и торговли провинции Голестан Хосейн Толуян выступил с комментариями в ходе вебинара по рынкам Ирана и Узбекистана, который проходил в режиме видеоконференции с участием группы экономических агентов из отдельных провинций Узбекистана.

Толуян указал на культурное сходство между Ираном и Узбекистаном и обьявил о наличии фундамента для расширения экономических и дипломатических отношений между двумя странами.

Иранский чиновник подчеркнул: «События и сдвиги на политической и экономической арене, а также пандемия коронавирусной инфекции поставили развитие торговых отношений с соседними странами, особенно с северными соседями, в качестве одной из приоритетных задач Ирана».

Глава Горно-промышленной и торговой организации провинции Голестан также заявил, что в настоящее время торгово-экономические отношения двух стран ограничиваются сельскохозяйственной и химической продукцией, однако торговые обмены могут быть расширены путем устранения существующих препятствий».