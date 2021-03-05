Тегеран, , 08:50 — REGNUM 4 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США должны вернуться к иранской ядерной сделки, сняв все санкции и приняв практические меры. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани сделал это замечание на виртуальном заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Он подчеркнул, что за последние 4 года международное сообщество стало свидетелем незаконных мер США и полномасштабной экономической войны против Ирана. «Эти жестокие санкции нанесли непоправимый ущерб иранскому правительству и народу», — отметил президент.

«Нам удалось сохранить СВПД несмотря на то, что США предпочли его уничтожение. Вашингтон, нарушивший ядерную сделку, должен снять все санкции и предпринять практические шаги для возвращения к соглашению», — подчеркнул он.

Рухани вновь заявил, что Исламская Республика Иран ответит взаимностью на каждое действие. «Путь возвращения к СВПД прост, и если правительство США твердо намерено вернуться, то нет никакой необходимости в переговорах», — сообщил иранский президент.

Он подчеркнул, что, несмотря на серьезное экономическое давление, страна опиралась на свои внутренние возможности и даже добилась больших успехов, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями.