Тегеран, , 09:34 — REGNUM 4 марта генеральный директор Культурного центра Исламской Республики Иран в Лахоре заявил, что Тегеран готов обмениваться опытом с Пакистаном по сохранению и восстановлению археологических памятников. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Джафар Ронас сделал такие замечания во время встречи с генеральным директором администрации города Лахор Камраном Лашари. Он согласился укреплять сотрудничество между двумя странами в области туризма, культуры и искусства.

Говоря о существующих возможностях между двумя братскими соседними странами развивать культурные и художественные связи, Ронас отметил сходство между историческими памятниками двух стран.

Он подчеркнул, что благодаря ценному опыту Исламской Республики Иран в области реставрации археологических памятников Тегеран может оказать содействие Пакистану. Ссылаясь на большое количество персидских надписей в исторических местах Лахора, директор заявил, что Культурный центр Исламской Республики Иран намерен выпустить документальный фильм о достопримечательностях города.

Пакистанский чиновник указал на культурную, историческую и языковую общность между Ираном и Пакистаном, отметив: «Когда мы видимся с иранскими друзьями, ощущаем давнюю дружбу».